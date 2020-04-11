Emre Belözoğlu'nun yeni görevi

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Damien Comolli ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, futbolun başına getireceği ismi buldu.

Başkan Ali Koç'un, sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nu sportif direktör yapmayı planladığı öğrenildi.

İDARİ MENAJERLİK DE YAPACAK

Gelecek sezon transferlerden teknik direktör seçimine kadar birçok konuda yetkili olacak olan 40 yaşındaki oyuncu, ayrıca bir idari menajer gibi futbolcularla yönetim arasında köprü görevi de görecek.

AVRUPA'DA ÖRNEKLERİ ÇOK

Milan’da Paolo Maldini, Benfica’da Rui Costa, Ajax’ta Van der Sar ve Marc Overmars efsane oldukları kulüplerine sportif direktör olarak hizmet verirken, Emre de bu akımın Türkiye’deki temsilcisi olacak.