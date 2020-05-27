Emre Belözoğlu'nun yerli transfer listesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un futbol şubesini emanet ettiği Emre Belözoğlu, çalışmalarını sürdürüyor.
Gelecek sezondan itibaren sportif direktör olması beklenen Belözoğlu'nun, koronavirüs nedeniyle sarsılan kulüp ekonomisini düzeltmek için yerli ve gelecek vadeden isimlere yöneldiği öğrenildi.
YÖNETİME 15 KİŞİLİK LİSTE VERDİ
Aralarında eski takım arkadaşlarının da bulunduğu 15 isimlik bir liste oluşturan Emre, yönetime raporunu sundu.
İşte listede bulunan isimler:
Muhammed Kiprit (Hertha Berlin) - Yaş 20
Levent Mercan (Schalke 04) - Yaş 19
Kaan Kurt (M'Gladbach) - Yaş 18
Erkan Eyibil (Mainz) - Yaş 18
Ahmed Kutucu (Schalke 04) - Yaş 20
Berat Özdemir (Gençlerbirliği) - Yaş 22
Mert Çetin (Roma) - Yaş 23
Alpaslan Öztürk (Göztepe) - Yaş 26
İrfan Can Kahveci (Başakşehir) - Yaş 24
Mert Hakan Yandaş (Sivasspor) - Yaş 25
Emre Kılınç (Sivasspor) - Yaş 25
Yunus Mallı (Union Berlin) - Yaş 28
Mahmut Tekdemir (Başakşehir) - Yaş 32
Caner Erkin (Beşiktaş) - Yaş 31
Gökhan Gönül (Beşiktaş) - Yaş 35