Emre: Benden bir tane daha olması iyi mi bilmiyorum

Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, "Ülkemizdeki futbol sohbetlerinde 'Bir Emre Belözoğlu daha bulamadık. Bir Emre Belözoğlu daha çıkmıyor.' gibi yorumlar yapılıyor, peki bir Emre Belözoğlu daha gelir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Vallahi ben de bilmiyorum, bir Emre Belözoğlu'nun daha gelmesi iyi mi bilmiyorum. Birçok duyguyu bir arada yaşayan bir insanım. Sahaya çıkıyorum bir anda ıslıklamalar falan oluyor, çok fazla umursamıyorum onları da sonra bir anda stattan çıkıyoruz, 'Emre abi, Emre abi seni seviyoruz' çığlıkları. O kadar inişli çıkışlı duygular yaşıyor ki insan bir tane daha Emre Belözoğlu'nun gelmesi iyi mi yoksa gelmemesi mi lazım açıkçası ben de karar veremiyorum."





"Tabii işin şakası bu. Mesleğine çok bağlı, aşık biri olarak samimice söylüyorum, ben futbolu çok seviyorum. Hayatta ailemden ve birkaç tane değerli dostumdan sonra benim için olmazsa olmaz şey futbol. Futbolu çok sevdiğim için zaten halen oynuyorum. Yaşamış olduğum bu tepkilere ve sıkıntılara rağmen motivasyonumumu kaybetmememin yegane sebebi futbolu çok sevmem. Benim kadar futbolu sevecek bir tane daha Emre Belözoğlu gelecekse ben isterim gelsin. Ülke futbolu, oynadığı takım ve milli takım için elinden gelen her şeyi yapsın. Benden daha iyi saha içindeki o eleştirilebilir profilimi doğru yönetecek bir tane daha benim özelliklerimde birisi çıkarsa bundan ben de çok mutlu olurum."

Kendini çoğu zaman eleştirdiğinin de altını çizen Emre, "Ne yazık ki bazen ülkemizde kirpi gibi dikenlerinizi de çıkarmanız gerekiyor. Hiç sevmiyorum ama bazen enaniyet (bencillik) yapmanız ne yazık ki gerekiyor. Dediğim gibi ben doğrularımı ve yanlışlarımı elimden geldiğince Allah'ın bana verdiği akıl ve vicdanla süzüp belli bir yerde toplayabiliyorum. Gerçekten kendimi çok eleştirdiğim zamanlar da oluyor ama hakkaniyetsiz davranıldığı çoğu zamanı da yaşadım." ifadelerini kullandı.