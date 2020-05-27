Emre Can: Bir mucize olmazsa, Bayern şampiyon olacak

Bundesliga'nın 28. haftasında ligin zirvesindeki Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund'u Kimmich'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak, rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

Karşılaşma sonrası Sky mikrofonlarına konuşan Borussia Dortmund'un genç ismi Emre Can, "Kötü bir oyun sergilemedik. İki taraf da karşılaşmayı kazanabilirdi ama son dakikalarda yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Son paslarımızı doğru bir şekilde veremedik ve maalesef maçı kaybettik." şeklinde konuştu.

"EĞER BİR MUCİZE GERÇEKLEŞMEZSE BAYERN ŞAMPİYON OLACAK''

Maçı kazanmayı çok istediklerinin altını çizen başarılı futbolcu, "Şampiyonluk konusunda gerçekçi olmalıyız. Kendi yolumuza bakıp son maçlarımızı kazanmalıyız. Eğer bir mucize gerçekleşmezse, Bayern şampiyon olacak." dedi.