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Emre Can: Cristiano Ronaldo ile oynamak harika olur

Juventus'un yeni transferi Emre Can, Cristiano Ronaldo iddiaları hakkında kısa bir yorumda bulundu.

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Emre Can: Cristiano Ronaldo ile oynamak harika olur

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra İtalyan devi Juventus'a transfer olan Emre Can, Çizme basınına açıklamalarda bulundu.

Juventus'un bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Emre Can, Cristiano Ronaldo söylentilerini de değerlendirdi.

RONALDO İLE OYNAMAK HARİKA OLUR

''Juventus, her zaman hayalimdi. Bir gün ilk antrenörüm bana Juventus'ta oynayacağımı söylemişti. Burada olmaktan çok mutluyum. Juventus'a kupalar kazanmak için geldim. Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncu ile birlikte oynamak harika olurdu. Bu her oyuncuyu mutlu edecektir. Juventus ile bir teması olup olmadığını bilmiyorum. Juventus'un efsanesi Zinedine Zidane'dır. Benim de idolüm. Löw, kötü geçen Dünya Kupası'ndan sonra Alman milli takımını yeniden toparlayacaktır.''

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