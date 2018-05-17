Emre Can, finalden sonra imzalıyor

Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın geleceği belli oluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can'ın Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Juventus ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Emre Can transferi için bonservis ücreti ödemeyecek olan Juventus, 24 yaşındaki orta sahaya yıllık 5 milyon Euro verecek.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacak olmasından dolayı transferin bu maçın ardından açıklanacağı belirtildi. Uzun bir zamandır Juventus'un gündeminde olan Emre Can, bu sezon Liverpool formasıyla 37 maça çıkarken 6 gol ve 5 asist kaydetmişti.