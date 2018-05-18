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Emre Can, Juventus'la anlaştı

İngiliz basını, Emre Can'ın Juventus'la 5 yıllık sözleşme imzaladığını ve anlaşmanın Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklanacağını yazdı.

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Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın Juventus'a transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

5 YILLIK İMZA ATILDI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ı uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Juventus'un bu transfere bitirdiği ifade edildi.

The Sun'un haberine göre, Emre Can, Juventus ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Liverpool - Real Madrid maçı sonrası Türk asıllı Alman oyuncu Juventus'a imza atacak ve Serie A devi transferi açıklayacak.

Çıkan haberlerde Emre Can'ın 5 yıllık anlaşma doğrultusunda Juventus ile haftalık 85 bin euro karşılığında anlaştığı belirtildi.

ANLAŞMA 2 HAFTA İÇİNDE

Juventus'un bu transfer için Liverpool-Real Madrid finalini beklediği ve tarafların 2 hafta içinde anlaşmayı resmiyete dökebileceği aktarıldı. Transferin gerçekleşmesi halinde Emre Can, Juventus'ta Higuain ve Dybala'nın ardından en fazla para kazanan üçüncü futbolcu olacak.

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