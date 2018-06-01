Emre Can Juventus'la anlaştı

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1 Cenk Tosun taraftara kafa kesme işareti yaptı Tunus ile A Milli Takım arasında oynanan hazırlık mücadelesinde, golcü futbolcu Cenk Tosun, tribünde ailesinin üzerine meşale atan taraftarlarla tartışma yaşadı.

2 Cenk Tosun taraftarlarla tartıştı Milli takımımızın golünden sonra taraftarın meşale yakmasından sonra başlayan tartışmada Cenk'in babası ve ailesi tribünde bir taraftar grubu ile tartışınca Milli Takımın yıldızı çıldırdı.

3 Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de görev almak isterim Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, futbolu bıraktıktan sonra eski takımı Fenerbahçe'de görev almak istediğini söyledi.

4 Aziz Yıldırım: Gomis ilk bize gelmek istedi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis'in ilk kendilerine geldiklerini ancaK hastalığı nedeniyle transferi gerçekleştirmediklerini söyledi.

5 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlar Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na çok az zaman kala Reuters, maçların oynanacağı statların kuş bakışı görüntülerini servis etti.

6 Vagner Love: Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ederim Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, siyah-beyazlı takımından ödeme alamazsa FIFA'ya gideceğini söyledi.

7 Boluspor Ertuğrul Taşkıran'ı gönderdi Boluspor, Fenerbahçe'den geçen yaz 1 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile yollarını ayırdığını açıkladı.

8 Gökhan Keskin ile yollar ayrıldı Gökhan Keskin'le yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, altyapılar ve futbolcu araştırma komitesinin başına Serkan Reçber'i getirmeyi planlıyor.

9 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Benim gözüm daha kara Fenerbahçe'de tek gündem 3 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi. Aziz Yıldırım, son verdiği röportajda "Gözümün ne kadar kara olduğunu bilirler sanıyordum" diyen Ali Koç'a cevap verdi.