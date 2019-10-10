Emre Can: Juventus'ta mutlu değilim

Almanya'nın Arjantin ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan Emre Can, mücadelenin ardından değerlendirmede bulundu.

Bu sezon Juventus'ta fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki futbolcu, daha çok oynamak istediğini belirterek, ''Geçen sezon, özellikle önemli maçlar başta olmak üzere birçok kez forma şansı buldum. Ancak bu sezon şu ana dek yeterince oynayamadım. Şu anda Juventus'ta mutlu değilim, fakat milli aradan döndüğümüzde yeniden süre alacağıma inanıyorum." dedi.

"LÖW'E MİNNETTARIM"

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'e teşekkürlerini ileten Emre Can, ''Joachim Löw'e minnettarım. Bu sezon çok fazla süre alamasam da beni milli takıma çağırdı. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Juventus'ta ikinci sezonunu geçiren Emre Can, bu sezon İtalyan ekibinde yalnızca 81 dakika süre alabildi. Juventus, Emre Can'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil etmedi.