Emre Can: Klopp hayal kırıklığına uğradı

Serie A devi Juventus'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, basına yaptığı açıklamada Liverpool'dan ayrılış sürecini anlattı.

Yıldız futbolcu, Liverpool'dan ayrılırken teknik direktör Jurgen Klopp'un hayal kırıklığına uğradığını itiraf ederken, "Liverpool'dan ayrıldığımı duyduğunda Klopp hayal kırıklığına uğradı. Ancak, ona yeni bir maceraya katılmak istediğimi açıkladım. Ona ya da Liverpool'a karşı bir seçim değildi, sadece meydan okumayı seçmiştim. Hala kendisiyle görüşüyorum ve her zaman Liverpool'a minnettar olacağım. Şimdiye kadar her şey iyi gitti ancak henüz kupa kazanmadık." dedi.

LİGİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ

Emre Can konuşmasının devamında Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmak istediklerini belirtirken, "Serie A'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu kupayı hem kulübüm hemde şehrim için kazanmak istiyorum. Rakiplerimiz çok güçlü. Real Madrid'i eleyen Ajax ile karşı karşıyayız ve güçlü taraf biziz. Niteliklerimizi kullanırsak finale çıkacağımızdan eminim" görüşünü paylaştı.

"RONALDO'NUN ETKİSİ MUAZZAM"

25 yaşındaki yıldız futbolcu konuşmasının devamında Cristiano Ronaldo hakkında da konuşurken, "Ronaldo'nun etkisini inanılmaz. Şehirde, kulüpte her yerde. Herkes onun hakkında konuşuyor. Ayakları yere basan biri ve çok arkadaş canlısı." diyerek konuşmasını sonlandırdı.