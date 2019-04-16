Emre Can: Türkiye'de oynamanın hayalini kuruyorum

Juventus forması giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu Emre Can, verdiği röportajda Türkiye'ye geri dönebileceğini de söyledi.

İlerleyen dönemde Türkiye'ye transfer olabileceğini belirten Emre Can, "Türkiye'ye tabii ki gidebilirim. Bir gün, yaşlandığımda Türkiye de kesinlikle benim için bir ihtimal. Bir gün İstanbul'da oynadığımın ve yaşadığımın hayalini kuruyorum. Gerçekten harika bir şehir" ifadelerini kullandı.

"FRANKFURT BENİM ŞEHRİM"

Altyapı eğitimiş aldığı Frankfurt'a da dönebileceğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu Emre Can, "Asla, asla deme. Frankfurt benim şehrim ve her zaman benim şehrim olarak kalacak. Ailem ve arkadaşlarım orada yaşıyor ve onları sürekli ziyaret ediyorum. Eintracht'ı da yakından takip ediyorum. Bu sezon elde ettikleri başarıya saygı duyuyorum" dedi.

Liverpool'dan bonservis bedeli olmadan Juventus'a transfer olan Emre Can'ın İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.