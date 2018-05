Emre Can'dan 5 yıllık imza

Emre Can'ın Juventus'a transferi Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin ardından tamamlanacak. Türk asıllı Alman oyuncu, İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Liverpool ile yeni bir sözleşme imzalamaya yanışmayan Emre Can, adı uzun süredir birlikte anıldığı Juventus'tan yıllık 5 milyon euro alacak. 2014'te Liverpool'a transfer olan ve gösterdiği performansla Jürgen Kloppo'un ekibinin vazgeçilmez ismi haline gelen Emre Can, sakatlığı nedeniyle Mart ayından bu yana takımını yalnık bırakıyordu.

Sakatlığı geçen oyuncu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Real Madrid ile oynayacak Liverpool'un Pazartesi günkü antrenmanında yer aldı. Sakatlığı nedeniyle Almanya'nın 2018 Dünya Kupası'na alınmayan Emre Can, Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığı takdirde bu onun İngiliz ekibiyle son maçı olacak. Bu arada Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, yönetime kulüpte kalmak istedğini bildirdi. Siyah-beyazlıları üst üste 4 şampiyonluğa taşıyan 50 yaşındaki teknik adamın ismi Arsenal ile anılıyordu