Emre Can'dan örnek davranış

Aslen Afyonkarahisarlı bir gurbetçi ailenin oğlu olarak Frankfurt'da doğan Emre, 3 çocuk annesi böbrek hastası komşusu 54 yaşındaki Aysel Önüç'ün, diyaliz makinesi sıkıntısı çekebileceği endişesiyle yaz tatilinde memleketi Kiğı'ya gitmediğini öğrendi.
İLÇEDEKİ HASTALARIN HİZMETİNE SUNULDU
Buna üzülen Emre Can, Kiğı'ya diyaliz cihazı bağışı yapmaya karar verdi. Bingöl'deki yetkililerle irtibata geçen Can, satın aldığı diyaliz makinesini Kiğı Entegre Devlet Hastanesi'ne kurulması için bağışladı. Diyaliz merkezinde kurulan cihaz, ilçedeki hastaların hizmetine sunuldu.
Emre Can'ın bu örnek davranışı, diyalize giren böbrek hastalarına da büyük moral oldu.
Bingöl Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Murat Baynal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce Aysel Önüç'ün yakınlarının, kendisine ulaşarak futbolcu Emre Can'ın Kiğı ilçesine hemodiyaliz cihazı bağışlamak istediğini belirtti.
Yapılan görüşmelerin ardından bağışlanan cihazın ilçeye geldiğini aktaran Baynal, cihazın, diyaliz merkezinde hastaların hizmetine sunulduğunu kaydetti.