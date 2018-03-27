Emre Can'dan transfer söylentilerine cevap

Liverpool'un yıldızı Emre Can, hakkındaki transfer söylentilerine tepki gösterdi. Kırmızılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre, gelecek sezon büyük bir kulübün formasını giyebilecek güçte olduğunu belirtmiş ancak gönlünde yatan kulüp için renk vermemişti.

Liverpool'dan haftalık 200 bin Pound ücret talep edip, takımın en çok kazanan oyuncusu olacağı bir sözleşme imzalamak istediği İngiliz medyasında yer aldıktan sonra Emre Can söylentilere tepki gösterdi.

Yönetim ile pazarlık masasına oturmadığını dile getiren Emre Can, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Milli takım kampında sakatlanan 24 yaşındaki oyuncu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Bundan böyle hakkımdaki söylentilere yanıt vermeyeceğim. Şu anda tek hedefim bir an önce iyileşip takımdaki yerimi alabilmek" dedi.

Emre Can'ın adı Manchester City, Juventus ve Bayern Münih gibi takımlarla anılıyor. Türk asıllı futbolcu bu sezon Liverpool formasıyla 37 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.