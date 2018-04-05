Emre Can, Juventus'la anlaştı

KRALSPOR / DIŞ HABER
Liverpool'la başarılı bir sezon geçiren Emre Can, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibinden ayrılarak daha büyük bir takıma gitmek istediğini açıklamıştı. Emre'nin transfer olacağı takım belli oldu.
HABER KHEDİRA'DAN GELDİ
Sports Illustrated yazarı Grant Wahl, Emre Can trasferinin detaylarını köşesine taşıdı. Wahl, Avrupa'nın önemli takımlarının kadrosuna katmak istrediği Emre Can'ın tercihini Juventus'tan yana yaptığını ifade etti.
Wahl, Emre Can'ın İtalyan ekibine gideceğini Juventus'un Alman futbolcusu Khedira'dan öğrendiğini belirtti. Emre Can'ın Liverpool'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
İngiliz ekibinde düzenli olarak forma giyen 24 yaşındaki Emre Can, Khedira ile Almanya Milli Takımı'ndan arkadaş.