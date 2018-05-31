Emre Çolak Beşiktaş'a geliyor

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Aziz Yıldırım: Beni haksız yere suçlayanlar şerefsizdir

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1 Aziz Yıldırım: Ozan Tufan laftan anlamıyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ozan Tufan'ın gelişmesi için çok şey anlattık ama anlamıyor" dedi.

2 Karius ölüm tehditleri alıyor Real Madrid maçında yaptığı hatalarla saç baş yolduran Liverpool kalecisi Karius'un ölüm tehditleri aldığı, bunun üzerine Alman kalecinin 100'e yakın koruma tuttuğu öğrenildi.

3 Fatih Terim'in Wenger'e sorduğu 3 futbolcu Geçtiğimiz günlerde Arsene Wenger ile buluşan Fatih Terim, bazı futbolcular hakkında tecrübeli teknik adamdan bilgi aldı.

4 Beşiktaş'ın listesindeki 4 golcü Geçtiğimiz sezon Negredo ve Love'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, gelecek yıl için forvet bölgesinde değişime gidiyor. Gündemde4 isim var.

5 Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak Aziz Yıldırım, hafta sonu yapılacak seçim için kongre üyelerinden son kez oy istedi. Başkan, "Seçilelim ve hesaplaşalım istiyoruz" dedi.

6 Rüştü Reçber: Emre Mor, Mohamed Salah'tan daha yetenekli Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'la Emre Mor'u kıyaslayan spor yorumcusu Rüştü Reçber "Emre Mor ile Salah'ı yan yana koyduğumuzda ben Emre Mor derim." dedi.

7 Trabzonspor maliyeti düşürmek için harekete geçti Kulüp olarak maddi anlamda büyük sıkıntı içerisinde olan Trabzonspor, birçok futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

8 Buffon PSG ile anlaştı İtalya basını, Juventus'tan ayrılan 40 yaşındaki tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon'un PSG ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

9 Lewandowski'den Bayern'e: Ayrılmak istiyorum Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Golcü futbolcuyla Real Madrid ve Chelsea yakından ilgileniyor.