Emre Çolak Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ta yerli oyuncu transferi için de çalışmalar devam ediyor.
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Geçen sezon La Liga'da küme düşen Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş'ın, 1.5 milyon euro karşılığında transferi bitirdiği öğrenildi.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve bedelsiz olarak İspanya'ya giden Emre'nin menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un önümüzdeki günlerde transferi imzaya dökeceği belirtildi.