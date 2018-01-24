Emre Çolak Deportivo'dan ayrılabilir

Deportivo’nun dünkü idmanından kovulan Emre Çolak, bugünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı.

GELECEĞİ KARMAŞIK

Skorer'de yer alan habere göre, İspanyollar ‘Emre Çolak’ın geleceği karmaşık’ gibi ifadelerle var olan durumu yorumladı. Olayın asıl sebebininse Emre’nin çektiği kötü şut olduğu, teknik adamın bu vuruşa bozulduğu hatırlatıldı.

Emre Çolak antrenmandan kovuldu - İZLE

EMRE YANLIŞ ANLAŞILMA DEDİ

Takım kaptanı Pedro Mosquera bugün konuyla ilgili açıklamada bulundu ve Emre Çolak’ın kendilerine konuyla ilgili yaptığı açıklamayı iletti. Mosquera ‘Emre bize olayın yanlış anlamadan kaynaklandığını söyledi. Hocası ne karar verdiyse kendisinin buna uyduğunu ifade etti’ şeklinde konuştu.

TAKIMDAN GÖNDERİLEBİLİR

İspanyol gazeteci Jose Antonio Espina“Olayın sadece bir topa vurma kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Emre Çolak geçen sene de Garitano ile sorunlar yaşamıştı. Bence olay Emre’nin kötü tavırları ve davranışlarından kaynaklanıyor. Şimdi Emre takımdan gönderilebilir ” dedi .