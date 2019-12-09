Emre Çolak Galatasaray'a dönmek istiyor

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da devre arasında transfer dönemi de hareketli geçecek.

AHMET BULUT ÖNERDİ

Sarı-kırmızılı takımın eski kaptanı Arda Turan'dan sonra Emre Çolak da altyapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kariyerine noktaya koyarak 1.5 ay önce İstanbul'a gelen Emre Çolak'ın, menajeri Ahmet Bulut aracılığıyla sarı kırmızılı yönetime bu dileğini de açık açık ilettiği ortaya çıktı. Bulut'un bonservisi elinde olan Emre Çolak'ı Galatasaray'a önerdiği ifade edildi.

Al Wahda Kulübü ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Emre Çolak'ın, uygun bir maliyet ve Galatasaray'ın önereceği bir rakama imza atmak, sarı kırmızılı kulübe dönmek istediği öğrenildi. Hem Arda, hem de Emre Çolak'ın menajeri olan Ahmet Bulut, iki eski Galatasaraylı oyuncunun transferi için nabız yoklarken kararı Fatih Terim verecek.

28 yaşındaki Emre Çolak, Galatasaray forması ile 3 şampiyonluk olmak üzere tam 9 kupa kazandı. Fatih Terim ile birlikte 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında kazanılan iki şampiyonlukta katkı sağlayan Emre Çolak'ı, tecrübeli teknik adam daha sonra A Milli Takım'a da davet etmişti.