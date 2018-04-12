Emre Çolak Galatasaray'a dönüyor

İki yıl önce Galatasaray'dan ayrılıp Deportivo'ya giden Emre Çolak yuvaya dönüyor. İspanya kariyerine iyi başlamasına rağmen La Liga ekibinde tutunamayan milli futbolcu Galatasaray'a tranfer olmak istediğini kulübe iletti.

EMRE ÇOLAK TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Alınan bilgilere göre transfer talebi Emre Çolak'ın kendisinden geldi. Deportivo'dan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i aradığı ve "Hocam dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Terim'in de bu istek karşısında hiç düşünmeden "Ben de çok mutlu olurum" yanıtını verdiği ifade edildi. Orta alana solak futbolcu isteyen tecrübeli hoca da Emre Çolak'ın kadroda olmasını istiyor.

BONSERVİSİNİ İSTEYECEK

Takımdan bonservis bedeli olmadan ayrılan Emre'nin Deportivo ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Yönetimin bedavaya giden Emre için bonservis ödemek istemiyor. Bu nedenle yönetim genç futbolcuya alacaklarına karşılık bonservisini alırsan seni transfer ederiz teklifi yaptı.

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