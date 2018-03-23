Emre Çolak: İspanya'da utancımdan sokağa çıkamıyorum

Deportivo ile La Liga'da kümede kalma yarışı veren Emre Çolak, geçirdikleri zor günlerle ilgili konuştu.

DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİYORUM

Kötü sonuçlar nedeniyle sokağpa çıkmaya çekindiğini belirten Emre Çolak, "Deportivo taraftarları futbolu yaşıyor ve takımı iyi bir pozisyonda görmek istiyor. Kulüp bulunduğu bu pozisyonu hak etmiyor. Coruna'da genellikle sokağa çıkar ve yürürüm, ancak şu anda fazla dışarı çıkmak istemiyorum. İnsanların yüzünü görmekten çekiniyorum çünkü mutsuz olduklarını ve bu durumdan sorumlu olduğumuzu biliyorum." dedi.

"KALİTE ANLAMINDA EKSİĞİMİZ YOK"

Aldıkları kötü sonuçların nedeni sorulan Emre, "2 yıldır buradayım ve kalite anlamında eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuları iyi tanıyorum ve şanssızlık yaşadığımızı fark ediyorum. Çok gol kaçırdığımız maçlarda skor yapmayı başarabilsek, her şey daha farklı olabilirdi. Farklı taktikler denedik, şans da bulduk ancak istediğimizi gerçekleştiremedik." cevabını verdi.