Emre Çolak önce gol attı sonra kırmızı kart gördü

İspanya 2. Ligi'nde Deportivo La Coruna, Racing Santander sahasında konuk etti.

23. hafta mücadelesinde Deportivo Santander'i 2-1 mağlup ederken Emre Çolak güzel bir gol attı.

EMRE ÇOLAK GOLLE DÖNDÜ

Bu sezon ilk kez forma giyen 28 yaşındaki deneyimli futbolcu, 54. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topta önce rakibini geçti sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Gol sonrası sevincini tribünlerle yaşayan Emre, ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı.

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Deportivo, Emre'nin atılmasıyla 10 kişi kalsa da skoru korumayı bildi ve mücadeleyi kazandı.

22 takımın mücadele ettiği İspanya 2. Ligi'nde Deportivo La Coruna, 23 maç sonunda topladığı 21 puanla 21. sırada yer alıyor. Racing Santander ise 19 puanla son sırada bulunuyor.