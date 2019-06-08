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Emre Çolak serbest kaldı

Suudi Arabistan ekibi Al Wahda, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Emre Çolak'ı 6 ay sonra serbest bırakma kararı aldı.

Emre Çolak serbest kaldı
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Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, yaz transfer döneminde boşa çıktı.

Galatasaray'dan La Liga ekibi Deportivo La Coruna'ya transfer olan Emre Çolak, 2 yıl süren İspanya serüveninde beklentileri karşılayamadı.

ARABİSTAN'A TRANFER OLDU

Henüz 28 yaşında olan futbolcu La Liga'dan Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'ya transfer oldu. Arabistan ekbiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu burada da tutunamadı.

6 AY SONRA GÖNDERİLDİ

Al Wahda kulübü devre arasında kadrosuna kattığı Emre Çolak'ı 6 ay sonra serbest bıraktı. Emre Çolak, El Wahda kulübünde 14 maç oynayıp 1 gol attı. 

Öte yandan orta saha oyuncusunun Türkiye'ye dönmek istediği ifade edildi.

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