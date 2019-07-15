Emre Çolak sıkı çalışıyor

Süper Lig'de transfer sezonu devam ediyor. Bonservisi elinde olan birçok futbolcu da kendine kulüp arıyor. Bu futbolculardan biri de Emre Çolak.

EMRE ÇOLAK FORMDA

Bir dönem Galatasaray forması giyen, oradan İspanya'ya transfer olan Emre Çolak, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'yla anlaşmıştı.

Arabistan ekibiyle olan kontratı sona eren 28 yaşındaki futbolcu, bonservisini eline aldı ve kendisine takım arıyor.

Bireysel antrenmanlarla performansını korumaya çalışan Emre Çolak, aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hala formdayım mesajı veriyor.

Son yıllarda futbolcuların antrenman yaparken, antrenman sonrasında paylaştığı fotoğraflar adeta moda haline geldi. Sosyal medya paylaşımlarına ayak uyduran milli futbolcu, birçok Anadolu takımının gündeminde.