Emre Çolak yeniden Deportivo'da

1 Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu, devre arası transfer dönemi öncesinde takımların yen harcama limitlerini açıkladı. En fazla bütçe son şampiyon Galatasaray'ın.

2 Cenk Gönen'den Beşiktaş açıklaması Bir süredir boşta olan Cenk Gönen'in adı Beşiktaş'la anıldı. Tecrübeli kaleci, bunun üzerine Instagram hesabından gelen tepkilere yönelik bir paylaşım yaptı.

3 Emre Belözoğlu: Şampiyon olacağız Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, 2020 yılının kendileri için çok iyi geçeceğine inandığını belirterek, şampiyonluk mesajı verdi.

4 2019'da yeşil sahalara veda eden futbolcular Aralarında Xavi, Petr Cech, Schweinsteiger, Robben, Fernando Torres ve David Villa'nın olduğu birçok yıldız futbolcu 2019'da kariyerlerini noktaladı.

5 Süper Lig'de hakemlerin ilk yarı kazançları Süper Lig'de ilk yarının en çok kazanan hakemi toplam 305 bin liralık geliriyle Cüneyt Çakır oldu.

6 Antalyaspor'da Stjepan Tomas'la yollar ayrıldı Antalyaspor, takımın başında çıktığı 8 maçta tek galibiyetini Eyüpspor'a karşı alan Stjepan Tomas ile yollarını ayırma kararı aldı.

7 Fenerbahçe Beko ligde kazandı Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde A.Ü. Büyükçekmece Basketbol'a konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden galip ayrıldı.

8 Mehmet Demirkol: Luiz Gustavo takımı değiştiriyor Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli Luiz Gustavo hakkında "Luiz Gustavo gol bölgesine uzak ama takıma katkısı neredeyse bir Alex" ifadesini kullandı.

9 Taraftarlar Ünal Karaman'ın aracının önünü kesti Trabzonspor taraftarı, kulüp tesislerinden ayrılan Ünal Karaman'ın aracının önünü keserek helalik istedi.