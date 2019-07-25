Emre: ''Fenerbahçe'de şampiyonluk ışığını görüyorum

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takıma şampiyonluk kazanmak için geri geldiğini söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

"HER OYUNCU KIYMETLİ"

"Fenerbahçe'de şampiyonluk ışığını fazlasıyla görüyorum." diyen Emre, şöyle devam etti: "Mevcut transferlerimiz dışında, geçen sene takımında yer alan bazı arkadaşlarımızın da çok büyük katkı yapacağını düşünüyorum. Kampı yakından takip ediyorsunuz, bu anlamda siz de bazı oyuncuların değişimini ve gelişimini görüyorsunuzdur. Fenerbahçe takımı içindeki bütün değerli oyuncular her şeyden önce potansiyeli olan oyuncular ki buraya gelmişler, o formaya layık görülmüşler. O yüzden elimizdeki her oyuncuyu kıymetli bilip elimizden geldiğince destek olmaya çalışmalıyız. Ben takım kaptanı olarak da bunu söylemiyorum, taraftarımızın da bu bilinçte olması gerekiyor. Üzerinde Fenerbahçe forması taşıyan herkes bizim için kıymetlidir, önemlidir." dedi.

''GÜZEL GÜNLER GELECEK''

39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Geçen sene belki kendi performansının, beklentilerin altında kalmış oyuncularımızı da inşallah bu sene daha yukarıya çekeceğiz. Onlardan da birçok katkı alacağız diye düşünüyorum. Bunların başında bazı Türk oyuncular var, Alper, Tolgay, Serdar Aziz ve Sadık gibi... Ozan gitti başarılı bir dönem geçirdi. Türk oyuncu deneyimine içeride enerji anlamında ciddi bir ihtiyaç var. Onların vereceği destekle inşallah takımımız, yeni transferlerinin de bir an önce motive olmasıyla inşallah güzel günler gelecek. Şu anki kamp ortamından da içerideki enerjiden de çok memnunum. Önemli olan bunu sürdürmek ve skorlara yansıtabilmek." şeklinde konuştu.