Emre, Fenerbahçe'nin golüne sevinmedi

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden biri olan Başakşehir'i 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler önemli bir galibiyet alırken, karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşandı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

EMRE BELÖZOĞLU ÜZGÜNDÜ

Mücadelede yedek soyunan Emre Belözoğlu, 86. dakikada oyuna girmek için kenara geldi. O esnada ise Fenerbahçe, Muriç'le bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Herkesin galibiyet golünü kutladığı anlarda 40 yaşındaki futbolcunun üzgün halleri kameralara yansıdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Objektiflerin yedek kulübesine çevrildiği dakikalarda Ersun Yanal başta olmak üzere tüm teknik ekip ve yedek futbolcular büyük sevinç yaşarkan, Emre Belözoğlu gole sevinmedi.

Mutsuz olduğu yüzünden belli olan kaptan, golün asistini yapan Rodriguez'in yerine oyuna dahil oldu.

(Fotoğraf Milliyet'ten alınmıştır.)

Emre Belözoğlu'nun daha önce de yedek kaldığı için Ersun Yanal'la arasında problem olduğu ifade edilmişti.

(Fotoğraf Milliyet'ten alınmıştır.)