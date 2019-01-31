Emre Güral, Eskişehirspor'da

Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Galatasaray Mitroglou'nu KAP'a bildirdi Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu 1.5 yıllığına kiraladığını açıkladı. 1.5 yılda 4.1 milyon Euro kazanacak olan Mitroglou, 22 numaralı formayı giyecek.

2 Tolgay Arslan: F.Bahçe Türkiye'nin en büyük camiası Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ı transfer ettiğini video ile duyurdu. Videoda Serdar Aziz, Tolgay'a "Doğru yerdeyiz" mesajı attı. Tolgay ise "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası." dedi.

3 Antalyaspor 3 transferi birden duyurdu Antalyaspor, kulüpte düzenlenen törende 'Fredy' adıyla tanınan Alfredo Kulembe Ribeiro, Amilton Minervino da Silva ve Tarık Çamdal ile sözleşme imzaladı.

4 Tolgay Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan 3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayı giydi.

5 Luyindama Galatasaray'da Galatasaray, Standard Liege forması giyen 24 yaşındaki stoper Luyindama ile her konuda anlaşmaya vardı.

6 Kagawa İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Japon yıldız, daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

7 Sivasspor, Bojan Krkic ile anlaştı Sivasspor, Stoke City forması giyen Bojan Krkic ile her konuda anlaşmaya vardı. Sivas ekibi, İspanyol yıldızla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

8 Miha Zajc Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Empoli forması giyen Miha Zajc'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine Salih Uçan artı bir miktar para verecek.

9 Nantes Kulübü Sala'yı unutmadı Nantes ile Saint Etienne arasında oynanan maçın 9. dakikasında Emiliano Sala için anma töreni düzenlendi.