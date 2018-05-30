Emre: Halil Umut Meler bana güldü

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu, Galatasaray-Başakşehir maçında yaşanan ilginç bir olayı futbolseverlerle paylaştı.

İşte Emre'nin o sözleri:

Emre Belözoğlu, "Şampiyonluğun kırılma maçı hangisiydi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM

"Özellikle deplasmandaki Galatasaray maçında çok iyi oynamadık. Burada Halil Umut Meler gerçeğini de söylememiz gerekiyor. İlk defa bu cümleleri kuracağım. Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim. O günkü Halil Umut Meler'i hayatım boyunca unutmayacağım."

BİZİ ÇOK EZDİRDİ

"O da bunu iyi bilsin. Bizi orda çok ezdirdi. Biz tekme yerken güldüğünü de gördük. Galatasaray galibiyeti hak etti. Galatasaray maçı ve içerdeki Sivas beraberliğimiz şampiyonluğu belirledi. Oyuncu profili olarak rakiplerimize yakınız ama camia olarak gerideyiz."

"Hakem, taraftar, medya bunlar da şampiyonlukta etkin rol oynar. Bunları net hissetmedik. Her sene üstüne koyuyoruz. Gelecek sene bu zamanlarda belki bir röportaj yapıp, şampiyonluğun nasıl geldiğini konuşuruz."