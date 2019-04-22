Emre ile Visca maç sonu tartıştı

Lider Başakşehir son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluk yarışına ortak etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

EMRE, VİSCA'YLA TARTIŞTI

Önce Beşiktaş'a yenilen ardından Rizespor karşısında 1 puanı son anda kurtaran Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu ile Visca arasında tartışma yaşandı.

Maç içinde de son derece sinirli görüntüsüyle dikkat çeken Emre, hırsını maçın ardından takım arkadaşlarından çıkardı. Soyunma odasında özellikle Visca'ya sesini yükselten Emre ile Boşnak futbolcu arasında gerginlik yaşandı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Girdiği bütün pozisyonlarda birçok opsiyonu bulunmasına rağmen gelende kaleyi deneyen ve uygun durumda olan arkadaşlarını görmezden gelen Visca, Emre Belözoğlu'nun hışmına uğrarken, Boşnak yıldızın kaybedilen 2 puandan dolayı bir hayli üzgün olduğu bildirildi.