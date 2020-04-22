Emre: İnsanların üzerimde baskı oluşturmasını istemedim

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı ama beklentileri karşılayamaması nedeniyle yollarını ayırdığı Emre Mor, kariyerine Olympiakos formasıyla devam ediyordu.

Yunan ekibiyle sözleşmesi mayıs sonunda bitecek olan Emre Mor, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınması üzerine Danimarka'ya gitti.

''BANA MESSİ DEMEYİN''

Danimarka'da Viaplay Sport Live'ın yayınına katılan 22 yaşındaki oyuncu, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisine yönelik yapılan 'Messi' benzetmelerinden olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Emre Mor, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İnsanlar beni yeni Messi olarak tanımlıyorlardı ki ben de, 'Hayır Messi değilim. Ben sadece Emre Mor'um' dedim. İnsanların benim üzerimde baskı oluşturmasını istemedim. Çünkü standartlarımı ve hedeflerimi kendim belirlemek istedim. İnsanların bana Messi demesini istemiyordum."

''KONTROL ETMEM GEREKEN BİR ÖFKEM VAR''

Danimarka'dan ayrıldıktan sonra zihniyet anlamındaki farklılıklardan dolayı yurtdışında zorlandığını belirten Emre Mor; Celta Vigo'da olduğu gibi takım kampına geç katılmasına ilişkin, "Bu benim hatamdı. Daha akıllı olmalıydım. Hatalar yaptım. Her şeyden önce kontrol etmem gereken bir öfkem var. Bunun için çok çalışıyoruz ki kısmen de gelişti. Ama ayrıca biraz yanlış anlaşıldığımı da hissediyorum. Yine de aynı zamanda hatalar yaptım. Bunu kabul etmeliyim." ifadelerini kullandı.