Emre Kılınç, Beşiktaş'a transfer oluyor

Süper Lig'de 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Emre Kılınç, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarında.

DEVRE ARASI SİVAS'LA MASAYA OTURULACAK

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, elini çabuk tuttu ve Emre'yle prensip anlaşmasına vardı.

Yaz transfer döneminde milli futbolcu için 3.5 milyon euro bonservis bedeli talep eden Sivasspor, oyuncunun sezon sonu bedelsiz olarak takımdan ayrılmaması için ücrette indirim yapmayı kabul etti.

Emre'yi rakiplerine kaptırmak istemeyen siyah-beyazlılar, ocak ayında transferi bitirecek.

Deneyimli orta saha futbolcusunu ikna eden Beşiktaş, Sivasspor'la da bonservis bedeli konusunda anlaşırsa devre arasında transfer bitecek.

Emre'nin transfer ocak ayında gerçekleşmezse, oyuncu sezon sonunda istediği takıma bedelsiz gidebilir.