Emre Kılınç: Ligin zirvesinde kalıcı olmak istiyoruz

Sivasspor'un 3 sezon önce Boluspor'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Emre Kılınç, başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Takıma katıldığı günden itibaren kırmızı-beyazlı ekipte görev alan, teknik direktörlerin adeta vazgeçilmezleri arasında yer alan Emre, Sivasspor'un 10 sezon sonra ligde liderlik koltuğuna oturmasının mutluluğunu yaşıyor.

Emre, yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin başarısının herkesi mutlu ettiğini söyleyerek, "Ligin zirvesinde kalıcı olmayı arzuluyoruz. Buralara gelmek bir takım için hiç kolay değil. Buralara daha önce de gelenler oldu. Önemli olan burada kalmak. İnşallah biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Kasımpaşa'nın geçen sezon lige çok iyi başladığını ancak ikinci devre kötü bir süreç yaşadıklarını anımsatan Emre, önemli olanın o süreci yaşamamak olduğunu vurguladı.

Ligde bu hafta sonu İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacaklarını anımsatan Emre, "Ligin zirvesindeyiz, ligin en altındaki takımı ile oynuyoruz. Onların konsantrasyonu çok farklı olacak. Onlar için de, bizim için de çok önemli bir maç." diye konuştu.

"DEVRE ARASI GİDEBİLİRİM"

Emre Kılınç, A milli formayı giymenin mutluluğunu da yaşadığını anlatarak, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. En son EURO 2008 turnuvalarına katılmıştık. Ülke olarak tekrar böyle bir turnuvaya katılıyor olmak çok gurur verici bir olay. Futbolcu olarak o gurubun içinde olduğum için değil, ülke olarak bu turnuvaya gidiyor olmamız gurur verici ve çok mutluluk verici. Bu yüzden çok mutluyuz. İnşallah orada da milli takımımız başarı elde ederse o zaman hepimiz çok daha mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer süreciyle ilgili yetkinin yönetimde olduğunu anımsatan başarılı oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: "Hocamızın ve başkanımızın açıklamaları olmuş. Ben buradayım, ligin ilk yarısının bitmesine 6 hafta var. Kulüp beni devre arası da satabilir, sezon sonuna kadar da kalabilirim. Burada oynadığım sürece, hocam şans verdiği sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Terimin son damlasına kadar Sivasspor için savaşacağım. Hepimizin amacı çalışıp daha iyi yerlere gelmek, benim amacım da o. Önemli olan A takım, B takım değil, insan nerede başarılı olacağını düşünüyorsa, neresi daha üst seviye ise imkanlar daha iyiyse herkes orada olmak, o işi yapmak ister. Benim de amacım o. Elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum."