Emre Kılınç: Trabzonspor'u yeneceğimizi düşünüyorum

Kılınç, kulüp tesislerinde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "4 maçta 5 puan aldık. Bu kötü gibi gözüküyor ama fena bir istatistik değil. Oynadığımız rakiplere göre bizim için çok değerli 5 puan." dedi.

"AKLIMIZDAKİ TEK DÜŞÜNCE KAZANMAK"

Ligin 2. sıradaki takımının 7 puanı olduğunu belirten Kılınç, "Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok iyide bir oyun sergiliyoruz. Trabzonspor'u yeneceğimizi düşünüyorum. Tüm çalışmalarımızda buna yönelik. Aklımızdaki tek düşünce kazanmak. İnşallah pazartesi günü de maçı kazanacağız." diye konuştu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Andorra maçında ilk kez A Milli Takım formasını giydiği için çok heyecanlı olduğunu aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"İlk maçım ve içeride oynuyoruz. Çok kritik bir maçtı. Beraberlik bizim için kötü olacaktı. Belki de yıkılacaktık. İkinci maça konsantre olamayacaktık. Böyle bir maçta forma şansı bulmak benim için çok değerliydi. İnşallah bir daha ki maçlarda daha çok süre bulup elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."