Emre Kılınç yine golünü attı Sivasspor'u sırtlayan isimlerden biri olan Emre Kılınç, Fenerbahçe maçını da boş geçmedi. 58. dakikada fileleri havalandıran yetenekli futbolcu, gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı. 16.12.2019 - 09:26 | Haber Merkezi