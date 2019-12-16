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Emre Kılınç yine golünü attı

Sivasspor'u sırtlayan isimlerden biri olan Emre Kılınç, Fenerbahçe maçını da boş geçmedi. 58. dakikada fileleri havalandıran yetenekli futbolcu, gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

| Haber Merkezi
Emre Kılınç yine golünü attı
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Süper Lig'de sonucu en çok merak edilen maçta Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmada Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçen Yiğidolar, 58. dakikada (Sivas'nı plaka numası) farkı 2'ye çıkardı.

EMRE YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Kırmızı-beyazlıları sırtlayan isimlerin başında gelen Emre Kılınç, Fenerbahçe karşısında da klasını konuşturdu.

Ziya'nın pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Emre, gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Sarı-laciverliler, Deniz'in golüyle farkı 1'e indirse de 3. golü atan Ziya maçın skorunu belirledi.

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