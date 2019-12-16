Emre Kılınç yine golünü attı

Süper Lig'de sonucu en çok merak edilen maçta Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmada Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçen Yiğidolar, 58. dakikada (Sivas'nı plaka numası) farkı 2'ye çıkardı.
EMRE YİNE SAHNEYE ÇIKTI
Kırmızı-beyazlıları sırtlayan isimlerin başında gelen Emre Kılınç, Fenerbahçe karşısında da klasını konuşturdu.
Ziya'nın pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Emre, gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.
Sarı-laciverliler, Deniz'in golüyle farkı 1'e indirse de 3. golü atan Ziya maçın skorunu belirledi.