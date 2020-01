Emre Kılınç'tan Galatasaray itirafı

Sivasspor'da, sezon başından bu yana gösterdiği performansla üç büyüklerin takibinde olan Emre Kılınç, Kırmızı-beyazlı ekibin şampiyonluk şansıyla Galatasaray'a transferinin neden gerçekleşmediğine dair açıklamalarda bulundu.

Emre Kılınç, Demir Grup Sivasspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sivasspor'un şampiyonluğundan bahsetmek için çok erken olduğunun altını çizen Emre şöyle konuştu:

"Şampiyonluk lafı çok büyük bir laf, şu an için çok erken. Son 5 hafta kalsa bunlar belki çok net konuşulabilir. En son geçen sene Kasımpaşa ligin ilk yarısını çok iyi şekilde bitirmişti. Ligin ikinci yarısında çok büyük sıkıntı yaşamışlardı. Bizim öyle bir sıkıntı yaşayacağımızı Allah'a şükür düşünmüyorum ama şu an şampiyonluktan bahsetmek için çok erken. Biz kendi aramızda acaba olur mu diye tabii ki konuşuyoruz ama önemli olan maç maç gitmek.

"ŞAMPİYON OLURSAK BUGÜNLERİ HATIRLARIZ"

Lig maçından da önce önümüzde Malatya maçı var. Şu an sadece ona odaklandık. Ondan sonra Beşiktaş maçımız var. Tekrar Malatya, sonra Rize ile oynayacağız, çok sıkışık bir programımız var, bu sıkışık program bizi çok iyi yerlere getirebilir. Kötü giderse, Allah korusun her şey bir anda yerler bir olabilir. Mental ve fiziksel olarak en iyi durumda olmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk şu an için belki hayal değil, önceden hayaldi ama şu an için belki ufukta olabilir mi diye düşünüyoruz ama bunun sözünü şu an kimse veremez. Büyük takımlar bile şampiyonluk sözü veremez. İnşallah sezon sonu şampiyon olursak, o zaman konuşuruz, bugünleri hatırlarız."





Emre Kılınç, "Boluspor'dayken Galatasaray'a transferinin 50 bin avro fark için gerçekleşmediği iddia edilmişti. Bu doğru muydu?" sorusu üzerine, transferiyle ilgili 2017'de yaşanan süreci şöyle anlattı:

"BAŞKAN BİR ANDA GELİP G.BİRLİĞİ İLE ANLAŞTIM DEDİ"

"Tam gerçekten içeriğini ben de bilmiyorum. Çünkü kulüp anlaştı, ben kulüple feshetmeye gittim. Galatasaray, Boluspor ile anlaştıktan sonra kulüpten beni aradılar. Adapazarlıyım, dönüşte 'Sapanca'da oturup görüşebilirsin' dediler. Orada Cenk (Ergün) ağabey vardı, şimdi kulüpten ayrıldı galiba, onunla görüşmüştük. Her şey bitti demişlerdi. Ben de çok memnun olmuştum. Tabii ki de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden... Sonra başkan bir anda geldi 'Gençlerbirliği ile anlaştım' dedi. Dedim ben nereye gidiyorum, anlamadım. Galatasaray diyorduk Gençlerbirliği oldu. Herhalde onların kiralık olarak istediği iki oyuncuyu Galatasaray bırakmak istemedi, yanlış hatırlamıyorsam. Üzerine para da istemiş olabilirler.

"G.SARAY'IN TEKLİF ETTİĞİ OYUNCULARI BİZİM KULÜP BEĞENMEMİŞ"

Galatasaray'ın teklif ettiği oyuncuları bizim kulüp beğenmemiş. Dönüşte yolda gelirken de Gençlerbirliği ile anlaşmış. Ne kadar çabuk anlaşmış, nasıl oldu bilmiyorum ama... Ondan sonra Gençlerbirliği de olmamış tabii. Bu belki kırılma anı olabilir, ben farkında olmayabilirim. Belki gitseydim hazır olmayabilirdim, çünkü o sene daha yeni yeni profesyonel oynamaya başlamıştım. Oradan Sivas'a geldim. Yaptığım hiçbir seçimden pişman değilim. Şu an buradayım ve çok da mutluyum."