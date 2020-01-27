Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamalarda hakem Hüseyin Göçek'in yönetimine tepki gösterdi.

"BEŞİKTAŞ AĞLAMAZ"

Beşiktaş'a üst üste kritik hatalar yapıldığını kaydeden Kocadağ, "A'dan Z'ye tüm hakemler. Çünkü ben bizim için adaletli maç yöneten hakem çok az gördüm. Özellikle bu sezon, son haftalarda. Son haftalarda Türkiye'nin gururu bilinen hakem de geldi, onun da yaptıkları ortada, bugünkü hakemin yaptığı da ortada. Milyonlarca taraftarın, maddi manevi her şeyini veren başkanın hakkını nasıl ödeyecekler? Vicdanları nasıl el veriyor buna? Devre arasında seminere gittiler, hakem kuralları bilmiyor. VAR geldi, VAR müdahale etmiyor. Bunu bir kişi çıkıp doğru düzgün öğretemez mi? Diaby'ye yapılan hareket. Beşiktaş ağlamaz, Beşiktaş bu saatten sonra masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek. Ağlama, zırlama zaten yapmadık, gerekli şeyleri yapıyorduk, demek ki yeterli gelmedi, bizim de farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Biz yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Oyunu bozmak için gerekeni yaparız." dedi.

"MHK KURAL BİLMEYEN HAKEM İÇİN NE YAPACAK?"

Kural hatası yapıldığını ve TFF'ye başvuracaklarını kaydeden yönetici, "Kural hatası ile alakalı, topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor ve gol yiyoruz. Kural hatası için gerekli başvuruyu yaparız, herkes kural hatası diyor. MHK kural bilmeyen hakem için ne yapacak? Maç vermiş, vermemiş... Bu emekler heba olduktan sonra buna köklü bir çözüm gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"PLAN VE PROJEMİZDE HOCA DEĞİŞİKLİĞİ YOKTU"

Teknik direktör çalışmaları ile ilgili bilgi veren idareci, "Bizim plan ve projemizde hoca değişikliği yoktu ama Beşiktaş da plansız değil. Bu karar alınırken de belli bir plan yapıldı. Aklımızda belli isimler var, son noktaya geldiğimizde iş netleşir. Şu andaki adaylar içinde hangisi Beşiktaş'a daha iyi uyum sağlayacaksa onu seçeriz" diye konuştu.

"HEDEFTEN UZAKLAŞTIK"

Şampiyonluk hedefinden uzaklaştıklarını vurgulayan Emre Kocadağ, "Şu anda havlu attı denebilir mi, puanlar yakın ama gerçekçi olmak gerekirse biraz hedeften uzaklaştık. Yeni teknik direktör de gelip elinden gelen katkıyı yapmaya çalışacak ama biz mücadeleyi bırakmayacağız ve elimizden geleni yapacağız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

"TÜRK FUTBOLUNUN KADERİ BU"

Kocadağ, Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'nın sarı-kırmızılı kulübe hayırlı olmasını diledi. Bu statla Göztepe'nin gelirlerinin de artacağını belirten Kocadağ, şöyle konuştu:

"Bu artışlar daha büyük bütçelere, daha büyük transferlere yol açacak. Bunun sonucunda saha içinde bugünkü gibi bir hakem çıkıp onların tüm moralini altüst edecek, bu haksızlıkları onlara da yaşatacak bir gün. Temenni ediyorum yaşatmaz. Ne yazık ki Türk futbolunun kaderi bu oldu. Bizim de birkaç haftadır yaşadığımız sorunlar var. Burada Beşiktaş için her şeyini veren bir başkan, yönetim kurulu var."