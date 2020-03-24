Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok

Koronaya yakalanan Fatih Terim'le yan yana gelen Sergen Yalçın'ın, sağlık durumu merak konusu oldu. Yalçın, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Totteham Teknik Direktörtü Mourinho, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan yaşlılara gönüllü olarak yardım etti.

Galatasaray kulüp doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dünya basını ise manşetlerine Terim'i taşıdı...

Fatih Terim'in erteleme talebine kulak asmayan TFF, 66 yaşındaki hocanın koronavirüse yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ancak bu mesaj, büyük tepki topladı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, koronavirüse yakalanan babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Terim, "Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj" dedi.

Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklaması üzerine eski ve yeni Galatasaraylı futbolcular, tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirterek sosyal medya paylaşımları yaptı.

1 TFF'nin geçmiş olsun mesajına büyük tepki Fatih Terim'in erteleme talebine kulak asmayan TFF, 66 yaşındaki hocanın koronavirüse yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ancak bu mesaj, büyük tepki topladı.

2 Doktoru, Terim'in sağlık durumu hakkında konuştu Galatasaray kulüp doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok" dedi.

3 Fatih Terim, dünya basınında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dünya basını ise manşetlerine Terim'i taşıdı...

4 Buse Terim: Babam şu anda iyi Fatih Terim'in kızı Buse Terim, koronavirüse yakalanan babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Terim, "Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj" dedi.

5 Beşiktaş feshedelim dedi, Lens vazgeçti Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmek isteyen Jeremain Lens'in ısrarlarına yönetimden, 'Mikel gibi feshedersen, gidebilirsin' yanıtı gelince Hollandalı oyuncu, İstanbul'da kaldı.

6 Jose Mourinho'dan yaşlılara örnek yardım Totteham Teknik Direktörtü Mourinho, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan yaşlılara gönüllü olarak yardım etti.

7 Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları yağdı Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklaması üzerine eski ve yeni Galatasaraylı futbolcular, tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirterek sosyal medya paylaşımları yaptı.

8 Astım hastası Atiba kendini karantinaya aldı Kronik astım hastası olan Kanadalı oyuncu Atiba, koronavirüse yakalanmamak için kendini toplumdan tamamen izole etti.

9 Max Kruse: Panzehirin bulunamaması çok aptalca Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, koronavirüs salgını, sakatlığı ve EvdeKal sürecinde neler yaptığını anlattı. Kruse, "Fizyoterapiye gidiyorum. Umarım oraya gitmeye devam edebilirim" dedi.