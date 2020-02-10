Emre Kocadağ: Rebocho'da değişen bir durum yok

Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, bu sabah yapılan antrenman sırasında basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

"SERGEN YALÇIN'LA İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADIK"

Takımdaki genel havanın Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte çok iyi olduğunu söyleyen Kocadağ, "Sergen Yalçın'la iyi bir çıkış yakaladık, gördüğünüz gibi futbolcuların da neşesi yerinde. Çok önemli bir periyoda gireceğiz. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

"REBOCHO'NUN SÖZLEŞMESİNİ DÜZENLEMEK İÇİN CEVAP BEKLİYORUZ"

Boateng ve Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri hakkında da konuşan Asbaşkan Emre Kocadağ, "Boateng 10 maçta en az 45 dakika forma giyerse sözleşmesi uzayacak. Bu maçlardan birini oynadı, 9 maç kaldı. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz. Pedro Rebecho'da ise değişen bir durum yok. Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Ancak kulübünün de Rebocho'nun forma giymeyerek değerinin düşmesini isteyeceğini de düşünmüyoruz." açıklamasını yaptı.