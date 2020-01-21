Borçsuz lider: Sivasspor

Şampiyonluğun en güçlü adayı olan Yiğidolar durdurulamıyor.

Sezon başında sıfır bonservisle kurulan Sivasspor, futbolcularına yıllık 13 milyon euro ödüyor. F.Bahçe yıllık 51 milyon euro, G.Saray da 48 milyon euro, Beşiktaş 33 milyon euro ödemesine rağmen Sivasspor'un gerisinde kaldı.

YAYIN GELİRLERİ 76 MİLYON TL

Sivasspor, bu sezon sadece yayın gelirlerinden 76 milyon TL kazandı. 95 milyon liralık bütçesi bulunan Sivas, lige katılım payı olarak dağıtılan gelirlerden 37.8 milyon TL'yi cebine koydu.

12 GALİBİYET 32.4 MİLYON TL

Yiğido 12 galibiyetten 32.4 milyon TL, 4 beraberlikten de 5.6 milyon TL gelir elde etti. 76 milyon TL kazanan Sivas'ın geliri sponsorluk ve maç günü gelirleriyle 100 milyon lirayı bulabilecek.

4 YILDIZIN TOPLAM MAAŞI 700 BİN €

Ligde rakiplerini eze eze yenerek zirveye yerleşen Sivasspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Emre Kılınç, Mert Hakan, Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt'un toplam maaşı 600 ile 700 bin euro arasında.

Rakiplerinin 4'te biri kadar maaş bütçesi olan Sivasspor yönetiminin, oyuncularına 1 lira bile borcu yok.

BONSERVİS HARCAMASI SIFIR

Rıza Çalımbay, takımın başarısında büyük pay sahibi. Sivas kadrosunu sıfır bonservisle kurdu.