1 Emre Mor 1 dakikada 2 sarı kart gördü Kayserispor-Galatasaray maçında skandal kararlara imza atan hakem Mustafa Öğretmenoğlu, her iki tarafın da tepkisini çekti.

2 Quaresma: Fikret Orman'ı sildim Beşiktaş'tan gönderilen Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile anlaştı. İlk maçına çıkan Portekizli yıldız, karşılaşmanın ardından Fikret Orman'a ateş püskürdü.

3 Tartışmalı ofsayt kararları Babel'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle saymayan VAR'ın benzer bir pozisyonda verdiği karar futbolseverlerin tepkisini çekti.

4 Beşiktaş yine Demba Ba'yı istiyor Daha önce iki defa Demba Ba'yı transfer eden Beşiktaş yönetimi, bir kez daha Senegalli golcünün peşine düştü.

5 Rıdvan Dilmen'den Terim'e: 3 kupayı nasıl aldın Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayseripor-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'in 'organize işler' iddiasına tepki gösterdi.

6 Fatih Terim: Profesyonel kötülük var Kayserispor'u kıl payı mağlup eden G.Saray'da Fatih Terim maçı değerlendirdi.

7 Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na büyük tepki Kayserispor - Galatasaray maçında iki taraf adına da tartışmalı kararlara imza atan hakem Mustafa Öğretmenoğlu, sahadan polis korumasında ayrılabildi.

8 Mohamed Elneny İstanbul'da Siyah beyazlı kulübün Arsenal'den kiraladığı Mısırlı ön libero Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi.

9 Erol Bedir'den maç sonu hakem eleştirisi Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, kaybettikleri Galatasaray maçı sonu yaptığı değerlendirmede hakeme yüklendi.