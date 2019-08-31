Emre Mor 1 dakikada 2 sarı kart gördü

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
5 kırmızı kartın çıktığı karşılaşma sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Ev sahibi Kayserispor'u 8 kişi bırakan hakem Mustafa Öğretmenoğlu, kontrolü kaybedince skandal bir karara daha imza attı.
Emre Mor'a 1 dakikada 2 sarı kart gösteren 41 yaşındaki hakemin oyunu dengeleme çapası dikkatlerden kaçmadı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
STATTAN POLİS KORUMASI EŞLİĞİNDE AYRILDI
Öte yandan her iki taraftarın da tepkisini çeken maçın hakemi, stattan polis koruması eşliğinde ayrıldı.