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Emre Mor 1 dakikada 2 sarı kart gördü

Kayserispor-Galatasaray maçında skandal kararlara imza atan hakem Mustafa Öğretmenoğlu, her iki tarafın da tepkisini çekti.

| Haber Merkezi
Emre Mor 1 dakikada 2 sarı kart gördü
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Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

5 kırmızı kartın çıktığı karşılaşma sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi Kayserispor'u 8 kişi bırakan hakem Mustafa Öğretmenoğlu, kontrolü kaybedince skandal bir karara daha imza attı.

Emre Mor'a 1 dakikada 2 sarı kart gösteren 41 yaşındaki hakemin oyunu dengeleme çapası dikkatlerden kaçmadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

STATTAN POLİS KORUMASI EŞLİĞİNDE AYRILDI

Öte yandan her iki taraftarın da tepkisini çeken maçın hakemi, stattan polis koruması eşliğinde ayrıldı.

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