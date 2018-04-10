Emre Mor affedildi

La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre bir süredir takımla çalışmalara alınmayan Milli futbolcunun aklı başına geldi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

En son Cuma günkü antrenmana da geç gelerek sabırları taşıran Emre Mor, sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak özür dilemişti.

Emre Mor, "Sevilla maçında takım arkadaşlarıma iyi şanslar. Bugün onlara yardımcı olamayacağım için üzgünüm ama bunun için sadece kendimi suçlayabilirim. Bir porfesyonel olarak idmana geç kalmamalıydım. Bir daha asla tekrarlanmayacak ve kadroya dönmek için her şeyi yapacağım" diye yazmıştı.

ÖZRÜ KABUL EDİLDİ

Emre Mor'un özrü kabul edildi ve Milli futbolcu affedildi. Bugün takımla antrenmana çıkan Emre Mor neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.