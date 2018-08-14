Emre Mor beklentilerin altında kaldı

Futbol kariyerine La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da devam eden Emre Mor, yeşil sahalarda kendisinden beklenileni veremiyor.

EURO 2016 elemeleri sırasında Fatih Terim tarafından A Milli Futbol Takımımıza alınan genç futbolcu, sergilediği performansla futbolseverleri heyecanlandırmıştı.

DORTMUND'DA KENDİSİNİ GÖSTEREMEDİ

Emre Mor sonrasında Bundesliga'nın köklü takımlarından Borussia Dortmund'da 16 milyon euroya transfer olmuş ve beklentiyi yükseltmişti.

Ancak Alman ekibinde kendisine verilen şansları iyi değerlendiremeyen Emre, formasında uzak kalmış ve teknik direktör Thomas Tuchel tarafından eleştirilmişti.

CELTA VİGO'DA KADRO DIIŞI BIRAKILDI

Dortmund'da tutunamayan Emre'yi La Liga ekibi Celta Vigo transfer etti. Futbol olarak gözden düşen milli futbolcuyu Celta Vigo'nun hocası, takım arkadaşlarından farklı davranışlar gösterdiği için kadro dışı bırakmıştı.

Futbolseverlerin kendisinden çok şey beklediği Emre Mor, disiplinsiz davranışları ve verilen şansları değerlendirememesiyle beklentilerin çok uzağında kaldı.

Son olarak kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Mor'un keyfi oldukça yerinde görünüyor.