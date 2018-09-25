Emre Mor, Celta Vigo'da bir kez daha kadroya alınmadı

Celta Vigo'da gözden düşen ve bir dönem kadro dışı kaldıktan sonra son haftalarda yedek kulübesinde yer alan milli oyumcumuz Emre Mor, Valencia deplasmanı için belirlenen kadroya dahil edilmedi.

KENDİNİ GELİŞTİRDİ AMA ALMADIM

Teknik direktör Antonio Mohamed, Emre Mor yerine başka oyuncuları denemeye karar verdiğini belirtirken; "Emre Mor kendini çok geliştirdi ancak takımın durumunu da ele almalıyız ve kulübeden çözüm üretmek için farklı seçeneklere gitmeliyiz. Yedek kulübesinde çok fazla ofansif oyuncu seçmek istemedim" ifadelerini kullandı.

SADECE 38 DAKİKA OYNADI

Bu sezon sadece ilk haftadaki Espanyol maçında 38 dakika süre alan Emre Mor, Celta Vigo'nun daha sonra oynadığı 4 maçta da görev alamadı. Celta Vigo, 5 hafta sonunda La Liga'da 8 puanla 4. sırada yer alıyor.