Emre Mor, Celta Vigo'da gözden düştü

Celta Vigo'da teknik direktör Unzue, Emre Mor'u son 2 maçın kadrosuna dahil etmedi.

KENDİNİ MAÇLARA ADAMIYOR

Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Unzue, "Takımı, kendisini daha çok adayan oyunculardan kurmak istiyorum" demişti.

Marca gazetesinin haberine göre, Unzue 13 milyon euro ödenerek kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Emre Mor'un maçlara kendisini yeterince vermediğini ve takım oyununa adapte olamadığını düşünüyor. Tecrübeli teknik adam Emre'nin fazlasıyla bireysel oynamaya çalışmasından şikayetçi.

TAKIMIN PSİKOLOĞU GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan haberin detaylarında Unzue'nin, Emre Mor'un takıma uyum problemi yaşaması ve sorunlu hal ve davranışlarını düzeltmesi için takım psikoloğu Joaquin Valdes'i görevlendirdi. Milli futbolcu tavırlarını düzeltene kadar forma giyemeyecek

Emre bu sezon sadece 4'ü ilk 11 olmak üzere 19 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.