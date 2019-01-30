Emre Mor: Galatasaray benim çocukluk hayalim

Transferin bitimine iki gün kala Galatasaray'da inanılmaz hareketli bir gündem var. Golcü arayan Galatasaray'da bir de Emre Mor sürprizi yaşandı.

Fatih Terim, kulübün transfer politikasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Forvet ve stoper haricinde belki bir kanat, bir de orta saha oyuncusu takıma dahil edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Emre Mor'u kadrosunda düşünmeyen Fatih Terim bu kez gündemine aldı.



Sarı-Kırmızılılar, Celta Vigo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu ve Celta da Emre Mor'un satın alma opsiyonu ile kiralanmasına sıcak bakıyor.





HOCAM BANA GÜVENİN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile beraber çalışmak isteyen Emre Mor'un menajeri aracılığı ile Terim'e; "Hocam beni A Milli Takım'a siz kazandırdınız ve şimdi yine sizinle çalışmak istiyorum. Bana güvenebilir ve yeniden inanabilirsiniz. Galatasaray benim çocukluk hayalim" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.



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Emre Mor'un annesi: Galatasaray'ı tutuyor - İZLE

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