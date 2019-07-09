Emre Mor Galatasaray ile anlaştı

İspanyol ekibi Celta Vigo forması giyen Emre Mor, yeni sezonda transfer yapmak üzere görüşmeler yapmak için İstanbul'a gelmişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İstanbul'da G.Saraylı yöneticilerle bir araya gelen 21 yaşındaki milli futbolcu, kulüp ile anlaşma sağladı. Kiralanacak olan yetenekli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

DİSİPLİN SORUNU VAR

Disiplinsiz davranışları nedeniyle geçtiğimiz sezon sadece 12 maçta forma giyen Emre, hocasının sözünü dinlemediği gerekçesiyle sık sık kadro dışı bırakılmıştı.

Çıktığı ilk günlerde "Türk Messi" olarak lanse edilen ve Avrupa'nın devlerini de peşine takan Emre Mor, istediği patlamayı bir türlü gerçekleştirememiş ve futbolundan çok özel yaşantısı ile gündeme gelmişti.

Danimarka liginden Dortmund'a transfer olan Emre Mor, istenilen seviyeye gelemeyince Celta Vigo'ya gönderilmişti. Burada da form tutturamayan 21 yaşındaki futbolcu, uzun süredir milli takıma da çağrılmıyor.

Galatasaray, adaptasyon problemi bulunan Mor için "son şans" olarak görülüyor.