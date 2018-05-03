Emre Mor Galatasaray yolunda

Celta Vigo'da yeniden kadro dışı bırakılan Emre Mor'un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

G.SARAY'A KİRALANACAK

Bild gazetesi, Almanya'dan sonra İspanya'da da tutunamayan Emre Mor'un bir sonraki durağının Galatasaray olacağını yazdı.

Fatih Terim'in A Milli Takım'dayken keşfettiği genç futbolcunun, yeniden çıkışa geçmek için Terim'le çalışmak istediği, bu nedenle sarı-kırmızılı kulübe gelmek istediği belirtildi.

1 GOL 3 ASİST

Mor, bu sezon La Liga'da 23 maçta forma giydi ve 1 gol attı, 3 asist yaptı.