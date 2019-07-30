Emre Mor, Galatasaray'a imza atıyor

Galatasaray, yılan hikayesine dönen Emre Mor transferini açıklamaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki milli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma gelmesinin önünde engel kalmadı.

EMRE MOR İMZA ATMAYA GELİYOR

Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u İstanbul'a getiren Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz'in, "Kısa süre içinde KAP'a bildireceğiz" dediği bir ortamda transferi bitirememişti.

Emre Mor'un bağlı olduğu menajerlik şirketi, oyuncuyu kendi başına iş yapmakla ve menajerlik şirketini aradan çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı. Bu krizin üzerine bir de Celta Vigo, Emre'yi bedava kiralamaktan vazgeçince transfer askıya alınmıştı.

Ancak Galatasaray cephesi, Fatih Terim'in ısrarla istediği Emre Mor'u kadroya katmayı başardı. Yaşanan krizleri çözen sarı-kırmızılı yönetim, yetenekli kanat oyuncusunu birkaç gün içinde borsaya bildirecek.

Celta Vigo'dan kiralanan Emre, en geç hafta sonu İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeye imza atacak.