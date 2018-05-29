Emre Mor Galatasaray'a söz verdi

Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurma hazırlığında olan Fatih Terim, planlarını yaptı. Terim’in, yeni sezonda kadroda görmek istediği isimlerden biri de A Milli Takım'a kazandırdığı Emre Mor oldu.

UEFA'nın bütçe kısıtlaması ya da ‘sattığın kadar al’, yani bonservis bedeli sınırlaması getirmesi beklenen G.Saray'da, Terim 'kiralama' formülü ile kulübe mali yani bonservis yükü de getirmeden yeni isimleri kadroya katmanın hedefinde.

SADECE GALATASARAY'A GELİRİM

Galatasaray, Emre Mor’un menajeri Bektaş Demirtaş ile görüştü. Terim faktörü de Galatasaray’ın Emre Mor’un transferinde öne geçmesini sağladı. Sarı-kırmızılı ekip sezon başında Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında giden ancak hayal kırıklığı yaratan Emre Mor'u kiralamak için geri sayıma geçti.

Emre Mor, kariyerinde özel bir yeri olan Fatih Terim için G.Saray'a önemli bir söz verdi. Henüz geleceği hakkında kesin bir karar vermeyen Emre, Terim'e, "Türkiye’ye gelirsem, forma giyeceğim tek kulüp Galatasaray olacaktır" dedi.

Bu sezon Celta Vigo forması ile sadece 1 gol ve 3 asistle oynayan Emre Mor hakkında İspanyol ekibinin kararı bekleniyor.

Celta Vigo'nun disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bıraktığı Emre Mor için G.Saray, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle, "Bize kiralayın. Emre, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray forması ile iyi bir sezon geçirsin" diyerek ikna etmeyi planlıyor. G.Saray, hem genç oyuncunun hem de İspanyolların kararını beklemeye geçti.