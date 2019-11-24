Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

River Plate 2-1 mağlup eden Flamengo, Libertadores Kupası'nı müzesine götürdü. 2 gol atan Gabigol, maçın yıldızı oldu.

Konya'da attığı golle Beşiktaş'a 3 puan kazandıran Burak Yılmaz, karşılaşma öncesi yaşananlarla ilgili konuştu. Tecrübeli futbolcu "Ben de taştan bir insan değilim. Benim de duygularım var" dedi.

Arda'nın Fatih Terim'le barışmasının ardından 32 yaşındaki futbolcunun yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılı taraftarlar bu transferi istemiyor.

Denise Kielholtz ile Londra'da karşı karşıya gelen Sabriye Şengül, rakibine sadece 32 saniye dayanabildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Emre Mor'u aldırdığı için pişman olduğu ortaya çıktı.

Kongoluların, Gambiya-Demokratik Kongo maçında çapraz bağları kopan Luyindama'yı, herhangi bir müdahalede bulunmadan Türkiye'ye gönderdiği ortaya çıktı.

Son 5 haftada İstanbul dışına çıkmayacak olan Beşiktaş'ın fikstür avantajı olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "İlk yarıyı 1. ya da 2. bitirir" dedi.

1 Sabriye 32. saniyede nakavt oldu Denise Kielholtz ile Londra'da karşı karşıya gelen Sabriye Şengül, rakibine sadece 32 saniye dayanabildi.

2 Emre Mor Galatasaray'da da yapamadı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Emre Mor'u aldırdığı için pişman olduğu ortaya çıktı.

3 Burak Yılmaz: Ben Beşiktaşlıyım Konya'da attığı golle Beşiktaş'a 3 puan kazandıran Burak Yılmaz, karşılaşma öncesi yaşananlarla ilgili konuştu. Tecrübeli futbolcu "Ben de taştan bir insan değilim. Benim de duygularım var" dedi.

4 Taraftarlar Arda'nın gelmesine karşı Arda'nın Fatih Terim'le barışmasının ardından 32 yaşındaki futbolcunun yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılı taraftarlar bu transferi istemiyor.

5 Kongo'dan Luyindama skandalı Kongoluların, Gambiya-Demokratik Kongo maçında çapraz bağları kopan Luyindama'yı, herhangi bir müdahalede bulunmadan Türkiye'ye gönderdiği ortaya çıktı.

6 Libertadores'te şampiyon Flamengo River Plate 2-1 mağlup eden Flamengo, Libertadores Kupası'nı müzesine götürdü. 2 gol atan Gabigol, maçın yıldızı oldu.

7 Rıdvan Dilmen: Beşiktaş ilk yarıyı lider bitirir Son 5 haftada İstanbul dışına çıkmayacak olan Beşiktaş'ın fikstür avantajı olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "İlk yarıyı 1. ya da 2. bitirir" dedi.

8 Kocaman: Taraftarı hayal kırıklığına uğrattık, üzgünüz Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarının maç boyunca üzerilerine düşenin fazlasını yaptıklarını belirterek, onları hayal kırıklığına uğrattıkları için son derece üzgün olduğunu

9 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.