Emre Mor Galatasaray'da da yapamadı

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon adeta dökülüyor...
Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 12 karşılaşmada 3 mağlubiyet 4 beraberlik alarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Güçlü bir kadro kurmasına rağmen beklentilerin uzağında kalan Cimbom'da bazı futbolcularla devre arasında yollar ayrılacak.
EMRE MOR'U ALDIRDIĞINA PİŞMAN OLDU
Teknik direktör Fatih Terim'in alınan oyuncular arasında en büyük pişmanlığı Emre Mor'da yaşadığı öğrenildi.
Sezon başında genç futbolcuya son bir şans vermek istediğini söyleyen tecrübeli teknik adamın talebi üzerine alınan Emre, vasatı aşamadı.
Emre'nin bu kötü performansını devam ettirmesi durumunda devre arasında takımdan gönderileceği öğrenildi.
9 karşılaşmada forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, gol veya asist üretemedi.